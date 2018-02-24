Замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление зампреда Службы безопасности Украины Виктора Кононенко о попытках российских спецслужб взорвать ракетный крейсер "Украина". Об этом пишет RT
По мнению Швыткина, сейчас Украина намеренно нагнетает обстановку и формирует образ внешнего врага в преддверии президентских выборов.
"Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряжённости <…> Поэтому всё это — провокационные разговоры, при помощи которых пытаются ещё больше разжечь вражду между украинцами и россиянами", — отметил замглавы комитета Госдумы.
Напомним, Виктор Кононенко заявил, что российские спецслужбы планировали взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве. По его данным, осуществить это должен был гражданин России Давид Пономарев вместе с сообщниками еще в три года назад.
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