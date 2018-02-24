Возгорание административно-офисного здания произошло в Бийске утром в субботу, 24 февраля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:41, через девять минут пожар удалось локализовать, еще через семь минут ликвидировать.
На тушение пожара выезжали 18 сотрудников МЧС на пяти спецмашинах.
Комментарии
Где новость про пьяницу спалившего музей?
24.02.2018 16:39
- гость -
Где новость про пьяницу спалившего музей?
А чего писать? Отстроят за десяток миллионов за счет налогоплательщиков.
Что за новости такие...? Какое здание,где конкретно? Адрес?