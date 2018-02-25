Фото: alau.kz
Похолодание пришло в Алтайский край в воскресенье, 25 февраля – минувшей ночью температура в регионе опускалась до -27 градусов, в светлое время суток также будет холоднее, чем в предыдущие дни.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Днем в крае будет -11…-16 градусов, в южных районах -4…-9 градусов.
Ветер ожидается северо-западный,1-6 метров в секунду с усилением до 7-12 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем в краевой столице -11…-13 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 метров в секунду.
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