Фото: avito.ru
Двухуровневую четырехкомнатную квартиру площадью 215 квадратных метров продают в центре Барнаула на улице Партизанской за 12,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на четвертом и пятом этажах. На первом уровне — большой холл, кухня — студия, прихожая, гардеробная комната, санузел с душевой кабиной. Имеется действующий камин.
Па втором уровне квартиры расположены три спальни. Также есть большая ванная комната с джакузи. Обустроена сауна.
Также имеются две подземные охраняемые парковки и наружная охраняемая парковка.
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