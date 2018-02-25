Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предложение совместить в Барнауле выборы президента России с голосованием по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, получило документальное оформление.
Глава краевой столицы Сергей Дугин подписал соответствующее постановление. В документе отмечается: "Провести голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 — 2022 годы, в первоочередном порядке в 2018 году, 18 марта 2018 года и установить время проведения голосования — с 8:00 ч. до 20:00 ч".
Таким образом, одновременно в краевой столице 18 марта состоятся выборы главы и голосование по общественно значимому вопросу.
Изначально с идеей объединить два голосования в Барнауле предложили представители ОНФ.
Напомним, что на реализацию проекта "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы в текущем году в Барнауле будет направлено 216 миллионов рублей.
Половина от этой суммы пойдет на благоустройство более 60 дворов, половина — на общественные территории. Сначала было отобрано 55 площадок. Почти месяц шло онлайн-голосование. В лидеры вышло около десятка объектов, в том числе Нагорный парк, Демидовская площадь, пешеходная зона на Обском бульваре, сквер "Химиков", площадь Мира и сквер адмирала Кузнецова.
Также отметим, что региональный избирком одобрил инициативу по совместному голосованию 18 марта. Для подсчета голосов будет сформирована специальная группа. Уже решено, что в выборе объектов благоустройства смогут принять участие жители города старше 14 лет. В городской администрации уверены, что это поможет молодым людям приобщиться к выборному процессу.
Также ранее подчеркивалось, что выборы общественных территорий никак не помешают процессу голосования за президента страны, поскольку они будут проходить рядом с помещениями УИКов.
Комментарии
Явка на выборах абсолютно никого не волнует!
Площадь Адмирала Кузнецова... Давайте не будем никого смешить. 605 кв.м. оставшихся после размещения Марии-РА?
уже и не знают как извернуться, чтобы явку повысить