Фото: alau.kz
Сезон дорожного ремонта уже не за горами. Власти Барнаула начали искать подрядчиков, которые готовы взяться за дорожно-строительные работы.
Так, на сайте госзакупок объявлен ряд аукционов за "авторством" комитета муниципального заказа. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Источник финансирования – городской бюджет.
Например, одна из закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Барнауле имеет начальную цену контракта 216,404 миллиона рублей.
В данном случае речь идет о ремонте:
- улицы Телефонной от улицы Советской Армии до улицы Гущина;
- улицы Петра Сухова от проспекта Ленина до улицы Малахова;
- улицы Автотранспортной от улицы Сельскохозяйственной до здания №97 по улице Автотранспортной;
- улицы 80 Гвардейской Дивизии от улицы Полярной до улицы Германа Титова;
- улицы Юрина от улицы Матросова до улицы Попова;
- улицы Новороссийской от Павловского тракта до улицы Автотранспортной;
- улицы Сельскохозяйственной от Павловского тракта до улицы Автотранспортной;
- улицы Дальней от улицы Новосибирской до улицы Трактовой;
- улицы Фомина от улицы Мамонтова до улицы Ломоносова;
- улицы Заринской от улицы Бабуркина до улицы Целинной;
- улицы Малая Космонавтов от проспекта Калинина до улицы 12-я Западная, от здания №53 до проспекта Космонавтов;
- улицы Смирнова от улицы Эмилии Алексеевой до улицы Полярной.
Еще более денежный аукцион с максимальной ценой в 223,895 миллиона рублей предполагает ремонт:
- улицы Челюскинцев от проспекта Строителей до улицы Загородной;
- улицы Попова от улицы Энтузиастов до улицы Антона Петрова (четная сторона);
- улицы Антона Петрова от улицы Малахова до улицы Матросова;
- улицы Новосибирской от улицы Дальней до улицы Сосновой;
- улицы Максима Горького от улицы Кирова до площади Баварина;
- улицы Панфиловцев от Павловского тракта до улицы Энтузиастов.
Тендер с начальной ценой в 259,204 миллиона рублей подразумевает проведение ремонта:
- улицы Димитрова от проспекта Ленина до переулка Трудового;
- улицы Островского от улицы Антона Петрова до улицы Юрина;
- улицы Карла Маркса;
- проспекта Ленина от проспекта Космонавтов до улицы Северо-Западной;
- проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мало-Тобольской;
- проспекта Комсомольского от улицы Димитрова до улицы Цеховой;
- улицы Папанинцев от проспекта Социалистического до улицы Челюскинцев;
- улицы Тимуровской от улицы Чудненко до проспекта Космонавтов;
- улицы 40 лет Октября.
Также объявлен аукцион с начальной ценой в 96,625 миллиона рублей, предполагающий проведение ремонтных работ на:
- улице Антона Петрова от улицы Геодезической до улицы Просторной;
- улице Ржевской;
- улице Радужной от улицы Ржевской до улицы Весенней;
- улицы Центральной (с.Лебяжье) от улицы Дзержинского до автомобильной дороги Калманка – Новороманово — Лебяжье;
- Лесном тракте от Южного тракта до улицы Ржевской.
Еще одним тендером с ценой вопроса 54,36 миллиона рублей запланирован ремонт:
- улицы Профинтерна от проспекта Строителей до проспекта Комсомольского;
- улицы Полярной;
- улицы Червонной от проспекта Ленина до улицы Бехтерева;
- улицы Весенней;
- улицы Бехтерева от улицы Матросова до улицы Полярной.
Общая начальная стоимость указанных аукционов превышает 850 миллионов рублей. Во всех случаях работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.
Комментарии
Алтайавтодор и распределить кому и что,опять наделают,что попало!!!
Багдасярян наше все, и у чиновников в кармане будет звенеть, чего решать то?
В прошлом году справились отлично) думаю в этом году будут держать планку)
А когда Попова доделают или она числится полностью законченной?
Ээх, когда же Каменская агломерация получит хоть 10% хоть не идеальных, но каких-нибудь дорог
Создают видимость конкурентной борьбы))))
09:50
- гость - "у чиновников в кармане будет звенеть"
Звенеть будет у многих: "Пенсионным фондам разрешили тратить накопления населения на собственные нужды"
Что значит дизайн по ссылке? Вы ж его приняли в прошлом году.
Нормально у нас дороги делают. Георгиева возьми, 50лет СССР. Кого вы сочиняете.
С каждым годом дороги становятся лучше и держаться дольше.