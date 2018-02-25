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Вопрос на миллиард: власти ищут тех, кто отремонтирует дороги Барнаула

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Комитет муниципального заказа объявил целый ряд профильных аукционов

Фото: alau.kz

Сезон дорожного ремонта уже не за горами. Власти Барнаула начали искать подрядчиков, которые готовы взяться за дорожно-строительные работы.

Так, на сайте госзакупок объявлен ряд аукционов за "авторством" комитета муниципального заказа. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Источник финансирования – городской бюджет.

Например, одна из закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Барнауле имеет начальную цену контракта 216,404 миллиона рублей.

В данном случае речь идет о ремонте:

  • улицы Телефонной от улицы Советской Армии до улицы Гущина;
  • улицы Петра Сухова от проспекта Ленина до улицы Малахова;
  • улицы Автотранспортной от улицы Сельскохозяйственной до здания №97 по улице Автотранспортной;
  • улицы 80 Гвардейской Дивизии от улицы Полярной до улицы Германа Титова;
  • улицы Юрина от улицы Матросова до улицы Попова;
  • улицы Новороссийской от Павловского тракта до улицы Автотранспортной;
  • улицы Сельскохозяйственной от Павловского тракта до улицы Автотранспортной;
  • улицы Дальней от улицы Новосибирской до улицы Трактовой;
  • улицы Фомина от улицы Мамонтова до улицы Ломоносова;
  • улицы Заринской от улицы Бабуркина до улицы Целинной;
  • улицы Малая Космонавтов от проспекта Калинина до улицы 12-я Западная, от здания №53 до проспекта Космонавтов;
  • улицы Смирнова от улицы Эмилии Алексеевой до улицы Полярной.

Еще более денежный аукцион с максимальной ценой в 223,895 миллиона рублей предполагает ремонт:

  • улицы Челюскинцев от проспекта Строителей до улицы Загородной;
  • улицы Попова от улицы Энтузиастов до улицы Антона Петрова (четная сторона);
  • улицы Антона Петрова от улицы Малахова до улицы Матросова;
  • улицы Новосибирской от улицы Дальней до улицы Сосновой;
  • улицы Максима Горького от улицы Кирова до площади Баварина;
  • улицы Панфиловцев от Павловского тракта до улицы Энтузиастов.

Тендер с начальной ценой в 259,204 миллиона рублей подразумевает проведение ремонта:

  • улицы Димитрова от проспекта Ленина до переулка Трудового;
  • улицы Островского от улицы Антона Петрова до улицы Юрина;
  • улицы Карла Маркса;
  • проспекта Ленина от проспекта Космонавтов до улицы Северо-Западной;
  • проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мало-Тобольской;
  • проспекта Комсомольского от улицы Димитрова до улицы Цеховой;
  • улицы Папанинцев от проспекта Социалистического до улицы Челюскинцев;
  • улицы Тимуровской от улицы Чудненко до проспекта Космонавтов;
  • улицы 40 лет Октября.

Также объявлен аукцион с начальной ценой в 96,625 миллиона рублей, предполагающий проведение ремонтных работ на:

  • улице Антона Петрова от улицы Геодезической до улицы Просторной;
  • улице Ржевской;
  • улице Радужной от улицы Ржевской до улицы Весенней;
  • улицы Центральной (с.Лебяжье) от улицы Дзержинского до автомобильной дороги Калманка – Новороманово — Лебяжье;
  • Лесном тракте от Южного тракта до улицы Ржевской.

Еще одним тендером с ценой вопроса 54,36 миллиона рублей запланирован ремонт:

  • улицы Профинтерна от проспекта Строителей до проспекта Комсомольского;
  • улицы Полярной;
  • улицы Червонной от проспекта Ленина до улицы Бехтерева;
  • улицы Весенней;
  • улицы Бехтерева от улицы Матросова до улицы Полярной.

Общая начальная стоимость указанных аукционов превышает 850 миллионов рублей. Во всех случаях работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.02.2018 09:24
Гость

Алтайавтодор и распределить кому и что,опять наделают,что попало!!!

0  0
25.02.2018 09:50
- гость -

Багдасярян наше все, и у чиновников в кармане будет звенеть, чего решать то?

0  0
25.02.2018 10:16
Реалист

В прошлом году справились отлично) думаю в этом году будут держать планку)

0  0
25.02.2018 11:33
14

А когда Попова доделают или она числится полностью законченной?

0  0
25.02.2018 11:42
22

Ээх, когда же Каменская агломерация получит хоть 10% хоть не идеальных, но каких-нибудь дорог

0  0
25.02.2018 11:54
- гость -

Создают видимость конкурентной борьбы))))

0  0
25.02.2018 12:00
- гость -

09:50
- гость - "у чиновников в кармане будет звенеть"

Звенеть будет у многих: "Пенсионным фондам разрешили тратить накопления населения на собственные нужды"

0  0
25.02.2018 13:08
- гость -

Что значит дизайн по ссылке? Вы ж его приняли в прошлом году.

0  0
25.02.2018 13:28
Виктор

Нормально у нас дороги делают. Георгиева возьми, 50лет СССР. Кого вы сочиняете.

0  0
25.02.2018 13:29
Сергей

С каждым годом дороги становятся лучше и держаться дольше.

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