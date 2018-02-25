Предпоследний день Олимпиады оказался неоднозначным для российских спортсменов. С одной стороны, удалось завоевать две медали в, пожалуй, самой трудной дисциплине, какую только можно представить, лыжном марафоне. С другой – полный провал в сноуборде, где мы также рассчитывали на награды.
Итак, серебро и бронзу на 50 км-й дистанции у лыжников взяли Александр Большунов и Андрей Ларьков. Если последний буквально вырвал награду в соперничестве с норвежцами и канадцем, то Большунов обидно уступил на последнем километре этой гонки финну Нисканену. Тем не менее с 4 медалями, выигранными в Пхенчхане, россиянин стал самым титулованным спортсменом в составе своей сборной.
Неудачно выступили представители РФ в сноуборде в дисциплине "параллельный гигантский слалом". У женщин Алена Заварзина дошла до полуфинала, где совершила досадное падение, а затем все в точности повторилось и в заезде за бронзу (как итог – четвертое место). Тем времнем мужчины-сноубордисты откровенно разочаровали. В первую очередь — Вик Уайлд и Андрей Соболев. Представитель Алтайского края даже не прошел квалификацию.
Что посмотреть на Играх 25 февраля
В последний день Олимпиады будет разыграно 4 комплекта наград. Нас в первую очередь интересует хоккейный финал у мужчин Россия — Германия (начало в 11:10 по Барнаулу), а также забег у лыжниц на дистанции 30 км. Навязать борьбу фаворитам попробуют Наталья Непряева и Анастасия Седова.
Кроме того, в заключительный день Игр разыграют медали в бобслее (экипажи-четверки у мужчин). Наш квартет во главе с Максимом Андриановым пока лишь 16-ый после двух попыток. Завершит же XXIII Олимпийские игры традиционная церемония закрытия.
Медальный зачет
Россия по-прежнему находится на 15-м месте (1 золотая, 6 серебряных и 9 бронзовых наград). Впрочем, ожидаемое золото в хоккее позволит нам подняться на 13-у строчку и обойти Белоруссию с Чехией. Между тем до сих пор открыт вопрос, кто же выиграет общекомандный зачет – Германия или Норвегия. Пока у обеих стран по 13 золотых. Сегодня скандинавы могут взять медаль высшей пробы в лыжах, а немцы – в бобслее.
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