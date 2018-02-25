Глава Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что началась подготовка войск к отражению "военной агрессии" России. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на слова Муженко в интервью "Радио Свобода".
"Эксперты определяют готовность России через три года, а мы определяем разные сроки готовности и различные масштабы как провокационных действий, так и возможной широкомасштабной операции", —отметил глава Генштаба.
Напомним, 24 февраля в силу вступил закон о "реинтеграции Донбасса", который официально провозглашает Россию страной-агрессором. В новом документе самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР признаются оккупированными Россией территориями.
Комментарии
Нас орда! А нас рать!))))
Вилы, мотыги, сабли, кони -всё приведено в боеготовность.
Новейшие рогатки для отражения атак Су-57.
Слава Богу, что, всё же большинство населения хохландии - русские, а оставшиеся фашули - ссыклявые и тупые. Слава богу, воевать (равно -устроить геноцид) там некому...