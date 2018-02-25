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МОК запретил флаг России на церемонии закрытия Олимпиады-2018

, ИА "Амител"
Временное отстранение Олимпийского комитета России будет снято вскоре

Фото: 2day.kh.ua

Российским спортсменам запретили пройтись под флагом своей страны на церемонии закрытия  Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на  insidethegames.biz.

Однако временное отстранение Олимпийского комитета России будет снято вскоре после Игр. Отметим, что "чистые" российские спортсмены выступали в этом году на Олимпиаде в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".

Ранее было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.

Напомним, утром 25 февраля сборная России по хоккею сыграет с командой Германии в полуфинале. В этот же день состоится церемония закрытия.

Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.02.2018 09:12
медведь-шатун

Нагадить хоть на по следок, бабки полученные от пиндостана надо отрабатывать....

0  0
25.02.2018 09:27
- гость -

Правильно сделали.
А русским надо пронести. А государству защитить спортсменов несущих государственный флаг и наказать тех кто рискнет протянуть грабки

0  0
25.02.2018 09:30
- гость -

Это очевидно, иначе зачем эта подстава наших полотеров.
Отменят сразу после, а к следущей олимпиаде опять внесут.

0  0
25.02.2018 09:31
- гость -

Напомним, что чистые спортсмены лидеры вообще были отстранены. А те кто поехали, дискредитированы.

0  0
25.02.2018 09:41
- гость -

А разве свое реение Мок не в 8 по Москве объявить должен?

0  0
25.02.2018 09:55
- гость -

Кто-то сомневался? После Рио утёрлись, вроде затихло, к Пхенчхану опять... Нам, как тому ослу, перед носом морковку подвешивают, и мы за ней бодрой рысцой. В общем, как для себя решил участие "атлетов без родины и флага" не смотреть и за них не болеть, так мнения своего не изменил. Своим присутствием мы легитимировали олимпиаду и показали другим чтобы не дёргались против америкосов. А трансляциями финансово поддержали МОК, да плюс 15 млн за унижение заплатили. Теперь половина на кубок мира в Тюмень не приедут ( причём что-то не слышно от американо-канадо-чешских биатлонистов плача на тему "мы готовились, мы хотим поехать", а дальше и до ЧМ по футболу недалеко.Воевать наполовину нельзя.

0  0
25.02.2018 09:57
- гость -

Вообще пофиг. Что выборы, что олимпиада - ко всему отвращение...

0  0
25.02.2018 09:57
Тю!

Ну так и не участвовать вообще в церемонии закрытия! Хотели выступить - выступили. Медали получили. И домой. Демонстративно. Пусть веселятся сами по себе, если им весело! Не на закрытие же наши ехали, а ради спорта.

0  0
25.02.2018 09:57
- гость -

Кто-то может пояснить, почему отсталый "совок" МОК послать всю эту шушеру лесом и отказаться от участия в этом цирке, а "поднимающаяся с колен" не МОК? Может, флаг не тот пользуем?

0  0
25.02.2018 10:13
- гость -

Как показало, не совсем чистые

0  0
25.02.2018 10:22
14

25.02.2018 09:27
- гость -
Не понесут,Вдруг дисквалифицируют пожизненно и они останутся без денюшки,а это не патриотично.

0  0
25.02.2018 10:32
Иsтина

Надо самовольно развернуть флаги, и наплевать на дальнейшие действия МОК. В конце концов мы можем сами организовать достойные соревнования без всяких МОК, ВАДА и норвежских астматиков.

0  0
25.02.2018 11:33
689

На последок хлопнуть дверью,пройтись дружно в Российской форме и с флагом,терять больше нечего!

0  0
25.02.2018 13:25
- гость -

Хоккей немцам профукали :\

0  0
25.02.2018 13:27
- гость -

25.02.2018 10:13
- гость -
Как показало, не совсем чистые

кто там чистый , если не наши?
асматики или с синдромом рассеяного внимания?

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