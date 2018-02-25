Российским спортсменам запретили пройтись под флагом своей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на insidethegames.biz.
Однако временное отстранение Олимпийского комитета России будет снято вскоре после Игр. Отметим, что "чистые" российские спортсмены выступали в этом году на Олимпиаде в статусе "спортсмены-олимпийцы из России".
Ранее было озвучено, что на церемонии закрытия Игр россияне при выполнении ряда условий смогут пройти под флагом своей страны.
Напомним, утром 25 февраля сборная России по хоккею сыграет с командой Германии в полуфинале. В этот же день состоится церемония закрытия.
Комментарии
Нагадить хоть на по следок, бабки полученные от пиндостана надо отрабатывать....
Правильно сделали.
А русским надо пронести. А государству защитить спортсменов несущих государственный флаг и наказать тех кто рискнет протянуть грабки
Это очевидно, иначе зачем эта подстава наших полотеров.
Отменят сразу после, а к следущей олимпиаде опять внесут.
Напомним, что чистые спортсмены лидеры вообще были отстранены. А те кто поехали, дискредитированы.
А разве свое реение Мок не в 8 по Москве объявить должен?
Кто-то сомневался? После Рио утёрлись, вроде затихло, к Пхенчхану опять... Нам, как тому ослу, перед носом морковку подвешивают, и мы за ней бодрой рысцой. В общем, как для себя решил участие "атлетов без родины и флага" не смотреть и за них не болеть, так мнения своего не изменил. Своим присутствием мы легитимировали олимпиаду и показали другим чтобы не дёргались против америкосов. А трансляциями финансово поддержали МОК, да плюс 15 млн за унижение заплатили. Теперь половина на кубок мира в Тюмень не приедут ( причём что-то не слышно от американо-канадо-чешских биатлонистов плача на тему "мы готовились, мы хотим поехать", а дальше и до ЧМ по футболу недалеко.Воевать наполовину нельзя.
Вообще пофиг. Что выборы, что олимпиада - ко всему отвращение...
Ну так и не участвовать вообще в церемонии закрытия! Хотели выступить - выступили. Медали получили. И домой. Демонстративно. Пусть веселятся сами по себе, если им весело! Не на закрытие же наши ехали, а ради спорта.
Кто-то может пояснить, почему отсталый "совок" МОК послать всю эту шушеру лесом и отказаться от участия в этом цирке, а "поднимающаяся с колен" не МОК? Может, флаг не тот пользуем?
Как показало, не совсем чистые
25.02.2018 09:27
- гость -
Не понесут,Вдруг дисквалифицируют пожизненно и они останутся без денюшки,а это не патриотично.
Надо самовольно развернуть флаги, и наплевать на дальнейшие действия МОК. В конце концов мы можем сами организовать достойные соревнования без всяких МОК, ВАДА и норвежских астматиков.
На последок хлопнуть дверью,пройтись дружно в Российской форме и с флагом,терять больше нечего!
Хоккей немцам профукали :\
25.02.2018 10:13
- гость -
Как показало, не совсем чистые
кто там чистый , если не наши?
асматики или с синдромом рассеяного внимания?