Тележурналист Владимир Познер рассказал, что покинул эфир Al Jazeera из-за того, что в ходе программы, посвященной России, начались дебаты. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на колонку журналиста на сайте Познер Online.
Познер подчеркнул, что ему изначально предлагали принимать участие в программе, посвященной России. Продюсер заверил, что "это будет честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня".
Тележурналист согласился прийти на программу только в том случае, если там не будет дебатов, спора людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. Его собеседниками должны были стать Михаил Зыгарь и внучка Никиты Хрущева Нина Хрущева, однако позже выяснилось, что принять участие в программе она не сможет. Вместо нее были приглашены главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и бывший сопредседатель партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза.
Познер отметил, что когда узнал о новом списке гостей, то сразу сказал, что завяжется спор и нормального разговора не получится. Ведь вновь приглашенные "придерживаются оппозиционных взглядов".
Тележурналист отметил, что во время эфира Кара-Мурза "призвал Запад не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой...Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел", — резюмировал Познер.
Комментарии
Наконец-то мужественный поступок настоящего журналиста. Зыгарь, Кара-Мурза и Альбац хоть и жалкие, но настоящие враги нашей страны. Можно и нужно критиковать порядки в своей стране, но обращаться к с подобными призывами к правителям западных стран это прямое предательство и подлость.
А чего?.. Обсудил бы с Альбац как делить Россию. По Уралу, или по Волге...
Ну и правильно. Пусть друг другу в уши дуют про то какая Россия плохая. А мы и без этих при дурков знаем почему она такая и кто здесь вредит России.