Фото: vk.com/incident_22
Автомобиль взорвался в гараже на улице Ильи Мухачева в Бийске в ночь на субботу, 24 февраля. Об этом сообщают очевидцы происшествия в паблике "Инцидент Бийск".
"Это наша машина... Мы с мужем поставили ее в гараж в 21-00. Мужчина, которого видели, — это взломщик! Его взрывной волной вынесло из гаража, он в коме, прогнозы очень плохие! Как и зачем он поджег — пока загадка", — написала в комментариях Наталья Николаенко.
Также женщина написала, что следы взлома есть и на других гаражах. Машина выгорела вся.
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