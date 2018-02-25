Воздушный акробат Антон Мартынов сорвался с высоты 5-6 метров и упал во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте, сообщает regnum.ru.
Известно, что ЧП произошло в спорткомплексе "Ойрат-арена". Мартынов выступал вместе с братом-близнецом. В результате падения акробат получил серьезные травмы.
Сейчас артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Калмыкских врачей по видеосвязи консультируют коллеги из Москвы. Кроме того, из Астрахани в Элисту отправился опытный нейрохирург.
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