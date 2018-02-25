Гонки улиток пришлось отложить на неопределенное время в Великобритании из-за чрезмерной сонливости участников. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Telegraph.
Отметим, что гонки должны были состояться в благотворительных целях в субботу, 24 февраля. Но организаторы отменили состязание из-за спячки участников. Оказывается, из-за холодной погоды они впали в спячку и не изъявляли никакого желания соревноваться.
Вырученные средства должны были пойти на поддержку санитарной авиации графства Девон. Когда улитки проснутся, соревнование будет проведено.
Комментарии
Как я их понимаю !!!