Фото: vk.com/barneos22
Фотографии черного автомобиля Subaru, который стоит в барнаульском лесу, обсуждают участники паблика Barnaul 22.
"В лесу стоит машина уже второй день. Никто не терял?" — гласит подпись под фотографиями одиноко стоящего авто.
Комментаторы пишут, что, скорее всего, машину угнали и бросили в лесу. На фото видно, что кто-то успел разбить стекла иномарки.
Комментарии
А в полицию позвонить не судьба? Совсем трёхнулись инстаграмщики.
ГИБДД кто позвонил? Номер есть.
25.02.2018 11:38
- гость -
Не инстаграмщики, а тупые вконтактыши с Б22.