Константин Бочаров, который выступает под псевдонимом Melovin, представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", пишет ТАСС.
Напомним, музыкальный конкурс состоится в мае в столице Португалии.
20-летний певец будет представлять Украину с песней Under the Ladder ("Под лестницей"). С ней он одержал победу, опередив 17 других претендентов, на национальном отборочном этапе, финал которого состоялся 24 февраля.
В этом году на музыкальном конкурсе будут выступать 42 страны. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.
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Это что за урод?