Чемпионат по футболу в формате "один на один" стартовал в Барнауле в воскресенье, 25 февраля, в барнаульском спортивном комплексе "Темп" (1-й Балтийский проезд, 9). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
Как сообщается, в соревнованиях сразятся игроки 2006 — 2007, 2008 — 2010 и 2011 — 2013 годов рождения. Чемпионат начался в 10.00.
Монофутбол — разновидность футбола, где игра проходит в формате "один на один" в течение короткого временного промежутка — от 30 до 60 секунд, в зависимости от возраста участников. На площадке 6х12 метров футболисты играют в двое малых ворот.
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