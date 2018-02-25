Воскресенье, 25 Февраль, 15:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,76
€ 69,63
546155
-8°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Олимпиада-2018 в ПхёнчханеВыборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Чемпионат по монофутболу стартовал в Барнауле

, ИА "Амител"
В соревнованиях примут участие игроки 2006 - 2007, 2008 - 2010 и 2011 - 2013 годов рождения

Чемпионат по футболу в формате "один на один" стартовал в Барнауле в воскресенье, 25 февраля, в барнаульском спортивном комплексе "Темп" (1-й Балтийский проезд, 9). Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Как сообщается, в соревнованиях сразятся  игроки 2006 — 2007, 2008 — 2010 и 2011 — 2013 годов рождения. Чемпионат начался в 10.00. 

Монофутбол — разновидность футбола, где игра проходит в формате "один на один" в течение короткого временного промежутка — от 30 до 60 секунд, в зависимости от возраста участников. На площадке 6х12 метров футболисты играют в двое малых ворот.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
15:34
Волонтер пронесет флаг ОАР на церемонии закрытия Игр-2018 0
15:04
Крыша обрушилась в аварийной школе Красноярского края 0
14:32
Барнаулец решил оформить кредит через интернет и лишился 67 тыс. рублей 0
14:04
Сборная России по хоккею выиграла золото на Олимпиаде в Пхёнчхане 6
13:22
В сети обсуждают видео, где студенты-медики в Астрахани выпивают на парах 6
13:05
Украину на "Евровидении-2018" представит певец Melovin 1
12:27
Тела трех мужчин найдены в грузовике в Подмосковье 0
12:02
Чемпионат по монофутболу стартовал в Барнауле 0
11:34
Гонки улиток в Великобритании пришлось отложить из-за сонливости участников 1
11:01
Барнаульцы обсуждают фотографии потерявшегося в лесу Subaru 3
10:30
Акробат цирка Мстислава Запашного упал с большой высоты в Элисте 0
10:02
Очевидцы: автомобиль взорвался в гараже в Бийске 0
09:33
Владимир Познер объяснил, почему покинул эфир Al Jazeera 4
09:05
МОК запретил флаг России на церемонии закрытия Олимпиады-2018 15
08:44
Киев заявил о подготовке войск к отражению "военной агрессии" России 2
08:16
Иномарка снесла забор и "припарковалась" на тротуаре в Барнауле 0
07:50
Какие сытные и вкусные японские блюда можно готовить в Великий пост 21
07:34
Вопрос на миллиард: власти ищут тех, кто отремонтирует дороги Барнаула 10
07:22
Лыжные титаны из России: олимпийский дневник от Amic.ru за 25 февраля 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и сауной продают в Барнауле за 12,5 млн 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 25 февраля 0
06:32
Как держать палочки и что ими нельзя делать за столом: инфографика 10
06:17
Похолодание пришло в Алтайский край 25 февраля 0
06:01
Решено: выборы президента в Барнауле совместят с местным голосованием 3
23:02
Интернет-пользователи высмеяли непонятную рекламу McDonald's 0
22:05
Ученые нашли у человека антиалкогольный ген 3
21:02
Мэрия Новосибирска поможет семье, пострадавшей в ДТП во время салюта 0
20:04
Новый торговый центр откроется в Барнауле на улице Малахова 11
19:37
Дональд Трамп пошутил по поводу своей лысины 0
19:01
Россия оказалась лидером по числу переводов на Украину за 2017 год 1
18:54
Мужчина травмировался при падении на катке в Барнауле 0
18:28
"Провокацией" назвали в ГД заявление Киева о попытках РФ взорвать крейсер 0
18:03
Ворота сборной России в Пхёнчхане будет защищать Василий Кошечкин 0
17:36
Полиция по запаху ацетона задержала барнаульца с марихуаной 2
17:01
Морозы до -27 градусов ожидают в Алтайском крае в ночь на 25 февраля 0
16:36
Около получаса тушили офисное здание в Бийске 3
16:02
Сыроварня "за стеклом" открылась в Барнауле 0
15:36
Лыжники Большунов и Ларьков выиграли серебро и бронзу на Олимпиаде 1
15:04
Сенатор Пушков прокомментировал драку в эфире НТВ 6
14:24
"Открытая студия DFM Барнаул" начала свою работу в ТРЦ "Весна" 7
14:00
Внедорожник перевернулся в алтайском селе, погиб человек 0
13:13
ОРВИ, морозы, ДТП: в Алтайском крае опубликован прогноз ЧС по 1 марта 0
13:01
Автомобиль Honda влетел в трамвай в центре Барнаула 2
12:22
Автомобиль Honda CR-V сбил толпу людей на тротуаре в Новосибирске 0
12:06
Очевидцы: частный жилой дом горит в селе Боровиха 0
11:36
Ежегодный аниме-фестиваль стартовал в Барнауле 1
11:04
Горящую баню в Барнауле тушили девять пожарных 2
10:07
Советский актер Анатолий Решетников скончался на Украине 0
09:37
Резюме Стива Джобса с ошибками продадут на аукционе 0
09:05
Два российских истребителя Су-57 прилетели в Сирию 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.