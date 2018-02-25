Интернет-пользователи активно обсуждают видео, на котором запечатлены студенты-медики, выпивающие алкоголь на парах. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
На кадрах видно, как двое молодых парней распивают предположительно алкогольный напиток. В это время они активно следят за обстановкой в аудитории. А их сокурсники снимают происходящее на мобильный телефон.
Издание пишет, что местом распития пива стала 1 аудитория старого корпуса АГМУ. Алкоголь во время учебного процесса пьют студенты второго курса. Молодых людей характеризуют как не самых отстающих в учебе.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни поддерживают молодых людей, а другие осуждают.
Комментарии
Плохо! Очень плохо!!
Но не смертельно. Высечь и пусть дальше учатся.
если пьют медицинский спирт, то пожурить и пусть дальше учатся.
А кто не пил на парах , в своё время!?)
Ну и что? Мы в свое время винище пили на парах. А в весеннее время в аудитории 1с АГУ можно было умудриться покурить во время лекции.
Эка невидаль! Раньше просто снимать нечем было.
На такую зарплату одни отбросы идут учиться.