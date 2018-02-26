Фото: Андрей Луковский/Amic.ru
24 февраля в Барнауле на втором этаже торгово-развлекательного центра "Весна" начала свою работу "Открытая студия DFM Барнаул".
DIнамичные ведущие Никита Иванников, Макс Конаков и Катя Буян зарядили позитивом всех гостей, а творческая студия BROOKLYN исполнила свои четкие танцы.
Гостями "Открытой студии DFM Барнаул" в этот день стали известные барнаульцы — Алексей Куреленок, Яна Матвейко, Михаил Тау и Ольга Дубина, Артём Сингач, Александра Старостенкова, Ольга Грушина, Александр Аруткин, Артём Матренин и Артём Рогачев.
Кроме этого, на открытии был разыгран подарок от "Радио DFM Барнаул" 102.4 FM — умные часы Apple Watch. Счастливым обладателем стал Сергей Сыздыков.
Настраивайтесь на 102.4 FM и будьте на одной волне с "Радио DFM Барнаул".
Комментарии
В других городах уже давно работают открытые студии. Наконец цивилизация добралась и до Барнаула)
Мы тоже хотим прийти в гости на эфир. У нас клевая школа танцев. Зарядим молодежь на спорт)
А по выходным тоже будут в Весне?
Круто! Поздравляю DFM с открытием новой студии!
Пришла в ТЦ за штанами, а ушла с подарками)))) Спасибо Dfm! Теперь реально можно радио не только слушать, но видеть!