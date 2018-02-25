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Трамп заявил, что учителя должны приходить в школу с оружием

, ИА "Амител"
По мнению американского президента, вооруженные учителя смогут защитить детей от нападений злоумышленников

Фото: euroradio.fm

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости вооружения учителей. По его мнению, преподаватели с оружием смогут защитить детей от нападений злоумышленников и не допустить повторения трагедий, подобных стрельбе в школе Паркленда. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на его Twitter.

Впервые эту идею он озвучил пару дней назад.

"Вооруженные учителя (и другие сотрудники школ, которым можно доверять) любят наших учеников и защитят их. Они должны быть очень умными людьми, уметь обращаться с оружием и проходить ежегодные тренировки", — написал Дональд Трамп.

Американский лидер уверен, что такое нововведение станет очень недорогим средством сдерживания злоумышленников и предотвращения случаев стрельбы. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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