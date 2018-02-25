Сотрудники правоохранительных органов Барнаула ищут мошенников, обманувших местного жителя при оформлении кредита. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что 26-летний барнаулец с плохой кредитной историей хотел взять кредит на покупку дома. В интернете он увидел объявление агентства, которое якобы оказывает помощь в таких вопросах. Для этого он отправил электронную заявку на получение кредита.
Через какое-то время ему позвонил неизвестный и представился специалистом агентства, готовым помочь в получении кредита. Потерпевший попросил помочь в быстром получении кредита на сумму 300 тысяч рублей. Специалист агентства согласился и попросил отправить на адрес электронной почты агентства паспортные данные, СНИЛС, ИНН потерпевшего. После этого последовала просьба перевести по определенным банковским реквизитам 1700 рублей в счет проверки кредитной истории. Затем специалист агентства попросил еще 15900 рублей, чтобы перевести их в "Пенсионный фонд", а также еще 20000 рублей для открытия банковского счета.
Однако спустя еще какое-то время лже-агент заявил, что в получении кредита барнаульцу отказано. Но вместе с тем он предложил познакомить потерпевшего с частным клиентом, который может оказать заем в размере 500 тысяч рублей. Потерпевшего опять ничего не смутило, поэтому он снова согласился. После чего молодому человеку позвонил еще один человек, который сообщил, что готов дать заем, но только после перевода 30 тысяч рублей на указанный им банковский счет. Потерпевший перевел требуемую сумму, после чего телефон абонента, с которым он договаривался о сделке, перестал отвечать.
Таким образом, житель Барнаула лишился более 67 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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