Крыша рухнула в школе в деревне Альгинка в Ирбейском районе Красноярского края в пятницу, 23 февраля, сообщает ТАСС.
Издание уточняет, что учебное заведение находится в аварийном состоянии. За неделю до обрушения все ученики были переведены в соседнюю школу в деревне Александровка, в 9 км от Альгинки. Школу закрыли.
На момент происшествия в учебном заведении никого не было. В здании также находилась библиотека и фельдшерско-акушерский пункт. Школа в деревне Альгинка была введена в эксплуатацию в 1994 году. В школе числится 21 ученик.
Комментарии
Конец образованию в буквальном смысле