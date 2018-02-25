Российская сборная по хоккею выиграла золотую медаль на зимних Олимпийских играх в южнокорейском в Пхёнчхане в воскресенье, 25 февраля.
Атлеты из России обыграли команду из Германии. Встреча завершилась счетом 4:3. Последний гол россияне забили в овертайме.
Авторами голов стали Вячеслав Войнов (20-я минута), Никита Гусев (54 и 60) и Кирилл Капризов (70). У немцев отличились Феликс Шютц (30), Доминик Кагун (54) и Йонас Мюллер (57).
Напомним, российские хоккеисты ни разу не побеждали Олимпийских играх. В 1992 году золото завоевала объединенная команда, в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.
Комментарии
ура!
Ура, товарищи! Теперь главное, чтобы не отобрали золото.
Молодчаги!!!
Нас в двери - мы в окна, нас в окна мы в двери!
Ура! Ура!Ура!!!!!
Урааа молодцы! Гордимся!
Урррааааа!!!!