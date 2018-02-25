Волонтер пронесет олимпийский флаг команды ОАР на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане, сообщает matchtv.ru.
Отметим, что члены МОК уже проголосовали за снятие дисквалификации ОКР. Но это произойдет только после церемонии закрытия Олимпийских игр. Поэтому в воскресенье, 25 февраля, россияне не смогут пройти под флагом своей страны.
Церемония закрытия начнется в Пхенчхане в 14:00 (мск).
Напомним, 25 февраля сборная России по хоккею выиграла золотую медаль на Олимпиаде. Встреча с командой Германии закончилась со счетом 4:3.
Комментарии
Россиян учат терпеть унижения. Врятли это забудется.
Разумно. Этого и стоило ожидать.
Развели как всегда. Неужто в ОКР всерьез рассчитывали пронести флаг России на закрытии олимпиады?
Это не унижение, это место. Над которым следует глубоко задуматься.
А что грозит ОАР если они пройдут с российским флагом?