Морозную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае на понедельник, 26 февраля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день в отдельных районах прогнозируют небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.
В ночь на понедельник столбик термометров в регионе упадет до -21...-26 градусов, при облачности до -13...-18 градусов. Днем температура воздуха составит -10...-15 градусов, в южных районах -3...-8. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, днём с усилением до 12.
В Барнауле ночью похолодает до -21...-23 градусов. Днем температура воздуха составит -10...-12 градусов. Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днём 4-9 метров в секунду.
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