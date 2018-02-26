Сборная России впервые за 26 лет выиграла золото в хоккее на Олимпийских играх.
25 февраля в Пхёнчхане состоялся финальный матч Россия — Германия. Встреча завершилась со счетом 4:3. Последний гол россияне забили в овертайме.
Напряженная игра породила множество шуток в интернете. TJ собрал некоторые из них.
Готовлюсь к дополнительному времени во время #россиягермания #хоккейpic.twitter.com/U3oUETj83b— Evgeny Kozlov / Евгений Козлов (@ekozlov) 25 февраля 2018 г.
Я Кирилл Капризов и пришел сюда быть крутым башкиром и брать олимпийское золото, и как ты видишь, золото я уже взял pic.twitter.com/QpFVZ9Af3Z— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 25 февраля 2018 г.
25 февраля 2018 г.
ЭТОТ МАТЧ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТОГО, ЧТОБЫ ПО НЕМУ СНЯЛИ КИНО#РоссияГермания— девочка с суфле (@woodenmedal) 25 февраля 2018 г.
Валерьянка отменяется!!! 30 грамм 30 грамм тутовки за здоровье сборной!!!— АрамАшотыч (@AramAshotich) 25 февраля 2018 г.
вот наркоманы, насмотрелись своей "Легенды №17" и давай интригу на последних секундах нагнетать— Геноцид Эклеров (@D0CT0EBCKNN) 25 февраля 2018 г.
*я не должен делать идиотские метафоры, это лишь спорт на странной олимпиаде, мне стоит сохранять адекватность*— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 25 февраля 2018 г.
После первой шайбы немцам: pic.twitter.com/DGLzTrbiDw
Небось немцы попросили в 7:00 утра играть с нами, это в их стиле. #хоккей #Олимпиада #финал— GRISHA (@GrishkaUrgant) 24 февраля 2018 г.
Сейчас на церемонии награждения каждому дадут по куску Польши— киберсотник (@Zhitnipalzhi) 25 февраля 2018 г.
Смотрю на наших и немцев и ощущение, что кетчуп с горчицей играет.— ϻnsǝ (@helloksya) 25 февраля 2018 г.
Или это я ещё не проснулась#РоссияГермания
Ретвит, если твой батя сейчас в экстазе.— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 25 февраля 2018 г.
У России два союзника: фигурное катание и хоккей.— Ivan Shapkin (@ivanessens) 25 февраля 2018 г.
Кошечкин уронил клюшку, потому что у него лапки. #РоссияГермания— Артём Дерягин (@DerArto) 25 февраля 2018 г.
на самом деле еще рано радовацо, щас немцы побегут искать пробирки с мочой, а потом начнут скандалить, што моча прокисла и требовать пересмотра результатов, нельзя забывать, што сели играть в шахматы с петухами— Хэлл (@hell_torquemada) 25 февраля 2018 г.
Для тех, кто не шарит в хоккее: 20 лет не было медалей! Внутренний чемпионат развалился, выжившие клубы заявили в лигу Соцблока и СНГ. 30 наших лучших игроков уехали на заработки за океан. А немцы почти все решили в НХЛ не ехать! И мы этих (сильнейших!) немцев обломали с золотом!— Vova (@Lefski) 25 февраля 2018 г.
ЧЕМПИОНЫ!!!! pic.twitter.com/ZwFydzEKCQ— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 25 февраля 2018 г.
То, чего мы ждали: Наша сборная поет гимн России pic.twitter.com/e0U7Xp9zj3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 февраля 2018 г.
Комментарии
Ща за гимн спетый хоккеистами и лишат медали.
Абсолютно по русски играли: сначала загнали сами себя в угол, а потом рвали жилы, нервы себе и болельщикам и совершили невозможное))
Гордимся! Обожаем!
Меня лично ещё подтряхивает и глаз дёргается))))
Меня лично ещё подтряхивает и глаз дёргается))))
это точно не возрастное? )))
Всё относительно)))
Болею очень эмоционально всегда за хоккей наш!
Билеты в Копенгаген уже на руках))
Виолетта, мож не надо в Копенгаген? вторые сутки пошли, а глаз все ещё дергается)
Клин клином))))