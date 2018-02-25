Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намекнула на то, что Россия – "сложный сосед". Такое заявление она сделала во время торжественной речи по случаю Дня независимости страны. Об этом пишет РИА "Новости".
"У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает", — сказала Керсти Кальюлайд.
До этого глава Эстонии говорила, что отношения между Россией и Эстонией "невозможно назвать хорошими". Также президент Эстонии разъяснила, что не может самостоятельно без Евросоюза принять решение о визите в Россию.
Комментарии
Президент страны с населением 1.3 млн могла бы вести себя поскромнее!!!
Фу,крокодилка какая-то!
марионетка Евросоюза