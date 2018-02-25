Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру сборной России по хоккею Олегу Знарку, чтобы поздравить с победой на Играх. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова тренера.
"На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава Олимпийского комитета России), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России", — отметил Олег Знарок.
Напомним, 25 февраля российские хоккеисты обыграли в финале Олимпийских игр спортсменов из Германии. Матч закончился со счетом 4:3.
Комментарии
25.02.2018 16:53
- гость -
а кто рулить будет? 1/7 суши на риф наткнется , неее так низзяяя
А кто еще из кандидатов до Знарка дозвонился...?