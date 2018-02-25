Американские ученые сумели создать искусственный управляемый электроникой глаз, имеющий определенную форму. Об этом пишет портал vistanews.ru.
Эксперты использовали металинзу и искусственную мышцу, аналогичную человеческой. Принцип работы искусственного глаза подобен природному органу, он приводится в активность за счет деформации линзы, которую обеспечивает именно мышца.
Получается, что этот глаз может видеть окружающий мир. Глаз, который появился в результате многодневной работы ученых, оснащен электронным управлением, а также ему сделали не круглую, а квадратную форму.
Специалисты говорят, что эта форма более удобная, но у человека она ограничена особенностями строения черепа, поэтому глаза круглые. В электронном глазу можно полностью корректировать отклонения в спектре видения. Например, убрать астигматизм.
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