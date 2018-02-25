Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович назвал эту программу бестолковой, а участие в ней — диагнозом. Об этом пишет ura.news.
Такие слова он произнес в студии проекта "Сегодня вечером", который был посвящен 90-м годам.
"XXI век на дворе. Девять взрослых человек с образованием всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. Это шизофрения", — отметил телеведущий.
Потом ведущий спросил у Якубовича, как ему удается держать себя в руках, когда участники через 20 секунд забывают задание. На это ведущий программы "Поле чудес" ответил:
"Тень гения коснулась этой, в общем, не очень толковой программы. „Мастер и Маргарита“, — говорю я и начинаю читать отрывок. Поворачиваюсь и передо мной три пары совершенно стеклянных глаз. Говорю: „Вы знаете, кто такой Булгаков?“ Они мне — „нет“. Но вы читали „Мастера и Маргариту“? Они снова — „нет“. О чем я мог их спросить? Как звали Маргариту? Больше не о чем. Я редко впадаю в ступор, но тогда растерялся не на шутку", — вспомнил он.
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