Пицца в ближайшее время войдет в сухой паек американских военных, сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Military.
Как сообщается, срок годности такой пиццы будет составлять около трех лет. Специалисты потратили не один год на создание продукта, который сможет сохранять свои свойства в течение долгого времени и в условиях высоких температур. Производство этого популярного блюда будет обходиться без большого количества консервантов.
Исследователи сошлись во мнении, что такая пицца будет полезнее, чем замороженные полуфабрикаты.
Пока в паек собираются включить только один вид — пепперони, но в будущем специалисты планируют расширить ассортимент.
Комментарии