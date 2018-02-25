Сборная Норвегии стала победителем неофициального медального зачета зимних Олимпийских игр-2018, сообщает ТАСС.
Спортсмены этой страны завоевали в южнокорейском Пхёнчхане 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых).
Как сообщает издание, норвежские спортсмены завоевали семь медалей в горнолыжном спорте (1-4-2), шесть — в биатлоне (1-3-2), 14 — в лыжных гонках (7-4-3), пять — в прыжках на лыжах с трамплина (2-1-2), четыре — в конькобежном спорте (2-1-1), одну бронзу в керлинге, одно золото во фристайле, серебро в лыжном двоеборье. Они установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).
Напомним, 25 февраля российские хоккеисты завоевали золотую медаль, обыграв сборную Германии. Матч между Россией и Германией закончился со счетом 4:3.
Комментарии
команда инвалидов-астматиков сделала всех. Может нашим тоже препараты от астмы начать принимать?
Не удивлён нисколько. Маленькая страна с населением в 5 миллионов человек (два алтайских края!) уделала всех в зимних видах спорта, в основном в лыжах. Закономерно, ибо видел собственными глазами, как обычные норвежцы проводят выходные, видел их бережное отношение к природе. Переводя на наши реалии, это как четверть Барнаула на выходные поехала б в горы (семьями, вместе с детьми, зачастую ещё дошкольниками) совершить однодневный горный поход - 14 километров с перепадом высоты почти в километр. Много ль барнаульцев на такое сподобятся? А ведь это здоровье нации в целом, на котором и покоятся рекорды и победы.
Плохо атлетам из россии без мельдония. Не могут.
А у многих барнаульцев на это деньги есть?