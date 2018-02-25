Один человек пострадал в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на мысе Арктический в Красноярском крае. По данному факту назначена проверка, сообщает РИА "Новости".
Как сообщает издание, жесткая посадка произошла 24 февраля около 12 часов по местному времени на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля. По предварительной информации, во время приземления из-за бокового порыва ветра вертолет накренился и завалился на бок.
На борту находилось шесть человек – четыре члена экипажа и два пассажира. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.
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