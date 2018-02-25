Интернет-пользователи возмущены материалом газеты New York Post о победе российской сборной по хоккею над Германией. Новость вышла с таким заголовком: "Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее", пишет РИА "Новости".
"Команда без страны проиграла в четвертьфинале (намек на Америку — ред."), — пишет Виктория Богатырева.
A team without a country wins hockey gold https://t.co/qUFkF31SRg pic.twitter.com/4nwYICl1p9— New York Post (@nypost) 25 февраля 2018 г.
"Журналист без мозгов написал эту статью", — пишет vurdu.
Team without medals pic.twitter.com/OqIXhTjIrY— Ник Биряльцев (@NBiryaltsev) 25 февраля 2018 г.
"Хаха, у США подгорает", — написал Azam Pseun.
"Россия без флага, США без команды", — написал vladmonreal.
Russia win, the US sucks! pic.twitter.com/uELafG40sY— ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) 25 февраля 2018 г.
Другие пользователи написали, что это "тупой" и "омерзительный" заголовок. Другие спрашивают у американцев, на каком месте их команда.
Напомним, российские хоккеисты в довольно сложном матче вырвали победу в финале у сборной Германии. Матч завершился со счетом 4:3. Таким образом, российские спортсмены завоевали золотую медаль.
Комментарии
Кто- стонал после начального поражения. Главное - не проиграть в финале, а не разгромить Словаков в первом матче
это Сидни Кросби был lol