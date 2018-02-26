Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Морозную погоду с небольшим снегом в отдельных районах обещают в Алтайском крае в понедельник, 26 февраля.
По информации регионального Гидрометцентра, местами утром будет изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем температура по краю составит -10…-15 градусов, в южных районах -3…-8 градусов.
Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.
В Барнауле без существенных осадков, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -10…-12 градусов. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
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