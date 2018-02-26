Фото: avito.ru
Четырехуровневый кирпичный коттедж площадью 520 квадратных метров продают в Барнауле на улице Фомина за 24 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В доме имеется три этажа и цокольный уровень. Жилье рассчитано на двух хозяев и расположено на участке площадью 7,1 сотки.
"Оптимальное сочетание близости к центру города и комфортного проживания на благоустроенной территории в экологически чистом районе. В шаговой доступности остановки любого вида транспорта, магазины, краевая больница, школы, санаторные зоны краевого центра, спортивные базы. Совершенно не обязательно иметь для каждого члена семьи индивидуальный транспорт", — отмечает автор объявления.
Обе половины дома оборудованы немецкими газовыми котлами. Коммуникации центральные, имеется система видеонаблюдения.
"В каждой половине дома по четыре комнаты. Все комнаты большие, просторные, от 24 до 40 м². На первых этажах: кухня-столовая–холл. На вторых этажах: две спальни, совмещенный с/у (акриловая ванна и душевая кабина Appollo с гидромассажем). На третьих этажах — просторная комната для отдыха, при желании можно сделать дополнительную комнату, площадь позволяет. Цокольные этажи отведены под тренажерный зал, мастерские, с/у, сауну", — также указывает продавец.
На участке — плодоносящий сад. Перед центральным входом в дом симметрично расположены два бассейна по шесть кубометров.
Комментарии
Опять цыганщиной отдаёт! дом для табора, какой болван за 24 ляма купит, ещё и на фомина.
520 м2 на 7 сотках?😱
26.02.2018 08:21
- гость -
520 м2 на 7 сотках?😱
так в 4 уровня. итого 1 уровень 130 квадратов - чуть больше 1-й сотки
понастроили в сытые годы, не думая, что будут делать в кризис, а счета там только за газ поболее средней з/п в Барнауле
блин, такая безвкусица с ремонтом, розовенькое, ангелочки и тд. Или клан армян туда заселять или табор цыган
26.02.2018 08:59
Хорошо, сформулирую по другому: такой огромный дом, да ещё на 2 хозяина, на таком маааленьком участке(((
а че все такое розовенькое?
лепнина, ангелочки, барельефы. дорогобогато
Безвкусица полная, не дорого и не богато, просто уродство