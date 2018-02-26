Вот и подошли к концу XXIII Зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Все эти дни, начиная с 8 февраля, когда стартовали первые квалификационные состязания, портал Amic.ru вел для вас олимпийский дневник. Каждый день мы выделяли самые яркие события, которые происходили на аренах Пхенчхана. Теперь настала пора подвести итоги.

Такой хоккей нам не нужен

Для начала давайте вспомним вчерашний день, 25 февраля. Гвоздем программы, конечно, стал хоккейный финал Россия – Германия. Скажем честно, кроме первого периода игра россиян оставляла желать лучшего. "Дырявая" оборона, минимум изобретательности в атаке, не всегда спасавший своих вратарь Кошечкин. Итогом всего этого безобразия, а также заранее "повешенных" на наших спортсменов золотых наград стала провальная концовка третьего периода. Когда за 3:16 до сирены немцы впервые в матче повели в счете, показалось, что спастись нашим будет очень трудно. Добавьте к этому удаление у россиян за 2:10 до конца игры, и станет ясно, что немцы проиграли, по сути, сами себе. Только отсутствием опыта и близкой викторией можно объяснить пропущенную Германией шайбу за 55 секунд до окончания третьего периода.

В овертайме наши сыграли куда собраннее. Еще до победного гола Капризова все должен был решать Ковальчук, но он не смог поднять шайбу над вратарем. Победителей, конечно, не судят, но посмотрим, какое место займет дружина Знарка в мае на чемпионате мира, куда приедет более сильный и мастеровитый состав у многих сборных, нежели это было на Олимпиаде.

Короткой строкой

Кроме того, вчера золото в финале женского керлинга выиграли шведы (серебро – у корейцев), а в бобслее первенствовали немцы, наши здесь только 15-е. Последний комплект наград разыграли лыжницы на дистанции 30 км. Золото получила Норвегия, серебро – Финляндия, бронзу – Швеция. Лучшая из россиянок, Анастасия Седова, стала 11-й.

Закрытие Игр

Вопреки слухам, россиянам вновь, как и на церемонии открытия, не дали пройти под своим флагом. В параде атлетов они снова прошествовали в нейтральных костюмах под флагом МОК, который пронес волонтер.

Медальные разборки

В неофициальном общекомандном зачете Олимпиады победили норвежцы. Скандинавы на Играх-2018 завоевали 14 золотых медалей, 14 серебряных, 11 бронзовых. Второй в зачете стала Германия, у которой также 14 золотых медалей, но серебряных 10, а бронзовых 7. Третье место в медальном зачете заняла Канада, четвертое — США. Хозяева Игр — сборная Кореи - стали седьмыми с 5 золотыми, 8 серебряными и 4 бронзовыми наградами.

14 золотых наград в рамках зимней Олимпиады – это повторение рекорда Канады, установленного в 2010 году. Кроме того, Норвегия установила рекорд по общему числу медалей — 39. Предыдущее достижение (37 медалей) было установлено сборной США также в 2010 году.

Сборная России, лишившаяся ряда лидеров, установила собственный антирекорд — всего два золота. Победу команде принесли Алина Загитова в женском фигурном катании и мужская сборная России по хоккею. В медальном зачете россияне стали тринадцатыми (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых медалей). По общему числу наград Россия поделила шестое место с Кореей — по 17 медалей. Предыдущий антирекорд россияне показали на Играх в Ванкувере — 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В Олимпиаде-2018 приняли участие 92 страны, хотя бы одну медаль получили 30 из них. При этом сразу 22 государства сумели выиграть как минимум по 1 золотой. Из экзотических сборных отметим бронзовую медаль в активе Лихтенштейна, а также две бронзы у Новой Зеландии. Кроме того, есть медали различной пробы у испанцев и австралийцев.

Из стран бывшего СССР награды взяли: Казахстан, Латвия (каждая по 1 бронзе), Украина (1 золото) и Белоруссия (2 золота и 1 серебро).

Работа над ошибками

Теперь что касается прогноза Amic.ru, сделанного за две недели до старта Игр. Тогда мы писали о том, что при оптимистичном сценарии России по силам взять до 19 наград, из них 6-7 золотых. Если с первой частью прогноза мы не ошиблись, то с наградами высшей пробы несколько погорячились. Разбираемся постфактум, где наши все-таки могли взять золото, но по разным причинам этого не произошло.

К сожалению, в лыжах долгожданное золото Россией так и не было выиграно. То же самое касается и санного спорта, особенно ощутим провал в сноуборде. Также Amic.ru несколько переоценил отечественных шорт-трекистов. Добавим, всего россияне взяли награды в 7 видах спорта.

Прогноз vs Реальность

Биатлон:

1 бронза без медалей

Коньки:

без медалей 1 бронза

Горнолыжный спорт

без медалей без медалей

Бобслей и скелетон

1 серебро 1 серебро

Керлинг

1 бронза бронзу у россиян отобрали после положительной допинг-пробы

Лыжные гонки

1 золото, 1 серебро и 1 бронза 3 серебра и 5 бронзовых наград

Прыжки на лыжах с трамплина

1 бронза без наград

Санный спорт

1 золото без наград

Сноуборд

2 золота, 1 серебро и 1 бронза без наград

Фигурное катание

1 золото, 1 серебро и 1 бронза 1 золото и 2 серебра

Фристайл

1 бронза 2 бронзы

Шорт-трек

1 золото и 1 бронза 1 бронза

Хоккей

1 золото 1 золото

Всего:

7-4-8 (19) 2-6-9 (17)