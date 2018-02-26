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Надежда Константиновна Крупская родилась 26 февраля 1869 года в Санкт-Петербурге, в дворянской семье офицера, участника революционного движения. В 1887 году Крупская окончила частную гимназию, получив звание домашней наставницы и право преподавать русский язык и математику. В 1889 году поступила на Высшие женские курсы в Петербурге. В 1890-м вступила в марксистский кружок и с 1891 по 1896 год преподавала в рабочей школе, занимаясь пропагандистской работой.
Познакомившись с Владимиром Ульяновым, Крупская приняла участие в организации и деятельности "Союза борьбы за освобождение рабочего класса". В 1896 году она была арестована и после 7-месячного заключения отправлена в ссылку в Сибирь, отбывала ее в селе Шушенском, где и стала женой Владимира Ленина. Несмотря на атеистические взгляды, молодые венчались в церкви, обменявшись кольцами, изготовленными из переплавленных медных пятаков. На венчании настояла мать Крупской.
Поначалу родные Ульянова отнеслись к невестке не слишком тепло. Она казалась им некрасивой и слишком сухой. Ее здоровье было подорвано петербургской погодой и тюрьмами, а также базедовой болезнью, которую в то время не умели лечить. Именно она, по-видимому, лишила Крупскую возможности стать матерью. Но она очень любила Ленина и всячески заботилась о нем, так что и отношения с его семьей постепенно стали налаживаться.
В 1901 году Крупская с мужем эмигрировала в Германию, была секретарем газеты "Искра", проводила работу по подготовке съездов РСДРП. В 1905 году вместе с Ульяновым вернулась в Россию; была секретарем ЦК. После поражения революции 1905-1907 годов Крупская отправилась во вторую эмиграцию. Работала преподавателем в партийной школе под Парижем, была секретарем Ульянова и помогала налаживать связь с партийными организациями в России, принимала активное участие в работе большевистской прессы.
После возвращения в апреле 1917 года в Россию она занялась организацией социалистических союзов молодежи, принимала непосредственное участие в подготовке и проведении Октябрьского переворота.
Карьера Крупской не завершилась со смертью мужа. Она работала в Народном комитете просвещения, стояла у истоков создания пионерской организации, написала множество книг и статей, в том числе по литературе и педагогике. Несмотря на то, что у нее самой никогда не было детей, Надежда Константиновна посвятила остаток жизни проблемам подрастающего поколения, боролась с детской беспризорностью и безнадзорностью. Крупская стала главным идеологом и создателем советской системы народного образования, сформулировав основную задачу просвещения: "Школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания". Кроме того, она была инициатором открытия многих музеев в СССР.
Умерла Надежда Крупская 27 февраля 1939 года, на следующий день после своего юбилея. Существует версия о причастности Сталина к ее смерти. 26 февраля Крупская отмечала в Архангельском 70-летие, позвала гостей. Сталин прислал к юбилею торт. Вечером Крупской стало плохо. Врач прибыл только через 3,5 часа, поставил диагноз "острый перитонит". В больницу Надежду Крупскую доставили слишком поздно. В ночь на 27 февраля 1939 года ее не стало. Уже в постсоветское время была выдвинута версия, что сталинский торт якобы был отравлен.
После смерти тело Крупской было кремировано, прах помещён в урне в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве.
Добавим, в Барнауле имя Надежды Константиновны носит Алтайская краевая детская библиотека (находится на проспекте Строителей), а также улица в центре города.
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