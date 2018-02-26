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Компания HMD Global, которая разрабатывает устройства под брендом Nokia, анонсировала возобновление продаж Nokia 8110 на выставке Mobile World Congress. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Quartz.
Телефон с изогнутым корпусом и защитной крышкой на передней панели впервые был выпущен в 1996 году. Телефоны прозвали "бананами" из-за их формы, но большую известность модель приобрела после того, как ее использовали в фильме "Матрица".
Обновленная версия будет представлена в черном и желтом цветах. Устройство сможет подключаться к 4G-сети и Wi-Fi, кроме этого, на нем будут доступны несколько популярнейших приложений. Отдать в магазине за новую Nokia 8110 придется 79 евро.
Ранее компания представила новую версию кнопочного телефона Nokia 3310. Она имеет 2,4-дюймовый дисплей и двухмегапиксельную камеру. Кроме этого, телефон стал легче и тоньше.
В Британии продажи Nokia 3310 стартуют с 24 мая, в Германии – с 26 мая, в Бельгии и Нидерландах — с 5 июня. В РФ купить обновленную модель телефона можно будет со второго квартала 2018 года.
Комментарии
для стада сойдет, еще и в очередь выстроятся что бы купить