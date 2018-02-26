Фото: kennunn.com
Пробки в восемь баллов ждут жителей столицы Алтайского края утром в понедельник, 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где заторы образовались в районе перекрестка с улицами Просторная и Попова, а также на участке от кольцевого пересечения до улицы Фурманова, и на проспекте Ленина, где затор растянулся от перекрестка с улицей Северо-Западной до площади Октября. Скорость движения авто на данных участках не превышает 5-10 километров в час.
Также заторы образовались на нескольких отрезках улицы Малахова (в районе перекрестков с улицами Петра Сухова, Антона Петрова и Власихинская), на улицах Георгиева, Советской Армии, Матросова, Молодежная и Кутузова. Кроме этого, пробка наблюдается в районе площади Победы, на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Партизанской, а также на Змеиногорском тракте.
Добавим, что в городе произошла одна авария. Автомобили столкнулись на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова.
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