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Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что введенные антироссийские санкции останутся навсегда. Об этом пишет РБК со ссылкой на его интервью газете "Коммерсант".
"Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление", — заявил Рогозин, подчеркнув, что они будут сняты, только если Россия станет вновь слабой.
Вице-премьер считает, что сейчас санкции для РФ — это шанс "проявить лучшие черты <...> национального характера". В ответ на вопрос, мешают ли санкции поставкам продукции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) за рубеж, Рогозин отметил, что специально для этого был создан антисанкционный штаб коллегии ВПК, задачей которого является не допустить срыва сроков поставок внутренним и внешним заказчикам.
Говоря об объемах экспорта российских вооружений, вице-премьер заявил, что этот портфель находится на уровне 50 миллиардов долларов. Он заверил, что на протяжении последних пяти лет объем экспорта отечественной оборонной продукции "постоянно растет".
"Принимая во внимание неприкрытое хамство и беспрецедентное давление, выкручивание рук эмиссарами Вашингтона нашим партнерам по ВТС, работу наших парней, отвечающих за это направление, можно считать более чем достойной", — заключил он.
Комментарии
Санкции вводились против кучки российских хапальщиков, но государство довело их до того, что уже и само побаивается, но продолжает пакостить своему народу и ссориться с другими странами. А ОИ это вообще позор и унижение.
Против укрепляющейся и возраждающейся России ВСЕГДА вводились санкции, как бы она не называлась. Вчера понравилась программа Соловьева, как лихо ставили на место либерала Нечаева, молодцы.
26.02.2018 11:04
- гость -
Вы путаете санкции против России и санкции против кучки олигархов и чиновников, которым запретили въезд в штаты. Это далеко не одно и тоже
Санкции снимут, если придет явлинский или грудинин, америкосы любят марионеток, которыми можно управлять! ельцин и ко, лучший для них вариант.
26.02.2018 11:22
- гость -
Вы забыли чьим преемником является Путин?
11.18
Если в результате санкций беднеет народ и богате.т олигархи, то против кого они направлены, наивный вы человек
11.27
Важно что человек сделал на посту, а непосле кого пришел. Сделал не мало. Многим хочется больше, так включайтесь в дела, а нойте в интернете.
Многим нашим людям давно пора начать смо реть на реальные дела, а не слова.
По делам судить нужно.
26.02.2018 11:53
- гость -
Так народ беднеет не от санкций запада, а от контрсанкций, которые против своего же народа, ввел Путин и компания. Санкции запада народ вообще никаким боком не затрагивают, потому как народ никак не обеднеет от того, если Матвиенку не пустят в Майами. А вот антисанкции - запретившие ввоз иностранных товаров и сырья - пожалуйста - из-за них цены выросли почти на все, несмотря на то, что многие товары стали производиться у нас в стране
А без санкций цены типа не росли...
Вот ворам -олигархам как раз санкции по боку, их всё больше и денег у них всё больше. А чего потеряют, то с нас налогами и повышением цен всё едино сдерут. Политика такая гнилая у нашего государства.
26.02.2018 12:55
- гость -
им как раз не побоку, иначе бы не придумывали контрсанкции, в надежде, что санкции отменят и их пустят обратно жить в Лондон
"Если в результате санкций беднеет народ и богате.т олигархи, то против кого они направлены, наивный вы человек"
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Почему в нашей прекрасной и справедливой стране, где всё хорошо под мудрым управлением путина, бедные беднеют, а богатые богатеют.
Почему такое дикое неравенство?
И при чём тут санкции?
Единственный старый матерый враг России- это коррупированные чиновники.
Антанта, Священный союз и тд доказывают, противостояние Запад-Восток только в ваших коммунистическоклептрократических мозгах.
-гость- 11:55
Роттенберги, Ковальчуки, Тимченко, Ролдугин, Пригожин, Шамалов...вы это имели ввиду под словом сделал?