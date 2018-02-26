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Все фигуранты дела о хищениях на "Восточном" получили реальные сроки заключения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что экс-глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман получил 12 лет колонии общего режима, его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшего спикера Хабаровской краевой думы Виктора Чудова приговорили к шести годам колонии, а сына Хризмана, Михаила – к пяти с половиной годам колонии. Главбух предприятия Владимир Ашихмин получил семь лет колонии.
Согласно данным следствия, в 2006-2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили порядка 106 миллионов рублей, которые принадлежали этому предприятию. Следователи утверждают, что Хризман и Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, которые не были связаны со строительством объектов космодрома "Восточный". Тем самым они нанесли стране ущерб на сумму в 5,2 миллиарда рублей.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Потерпевшими по делу признаны "Дальспецстрой" и "Роскосмос".
Агентство напоминает, что "Восточный" начали строить в Амурской области с 2012 года. Два года назад в суде началось рассмотрение дела.
Комментарии
причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.
2006–2009 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей
12,6,7 лет.
А выйдут когда? И выйдут, похоже, ооочень обеспеченными людьми. Наверное, безбедная жизнь всё же стоит того, чтобы несколько лет пошить верхонки.