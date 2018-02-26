Фото: gadgetguy.com.au
Южнокорейская компания Samsung представила в Барселоне на Mobile World Congress 2018 новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+. Об этом сообщает ТАСС.
Новинки появятся на прилавках российских магазинов с 16 марта, предзаказ открыт с 25 февраля. Стоимость Samsung Galaxy S9 будет составлять 59,99 тысячи рублей, а версия + обойдется пользователям в 66,99 тысячи рублей за модель с памятью 64 Гб и 74,99 тысячи рублей за модель с памятью 256 Гб. Устройства будут представлены в трех цветах: "черный бриллиант", "титан" и "ультрафиолет".
Отмечается, что новые модели построены на базе 10-нанометрового процессора и оснащены 8-ядерным процессором. Galaxy S9 имеет диагональ 5,8 дюйма, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Диагональ версии + составляет 6,2 дюйма, смартфон имеет оперативную память 6 Гб и представлен в двух версиях: с 64 Гб встроенной памяти и с 256 Гб. При этом память смартфонов можно расширить до 400 Гб с помощью Micro SD-карты. Новинки также получили улучшенную двойную 12-мегапиксельную камеру с режимом сверхзамедленной съемки и высокой чувствительностью и фронтальную камеру 8 Мп.
Подчеркивается, что одной из особенностей новых телефонов стало создание похожих на пользователей устройств эмоджи. Функция носит название "селфимоджи" и основана на алгоритме машинного обучения. В новых смартфонах Samsung также предустановлено приложение SmartThings, позволяющее управлять подключенной бытовой техникой и устройствами умного дома Samsung с помощью смартфона. На устройствах также установлен "умный помощник" Bixby, который интегрирован в камеру.
Смартфоны защищены платформой безопасности Samsung Knox 3.1. Они поддерживают три способа биометрической аутентификации — по радужной оболочке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. Подчеркивается, что впервые в смартфонах Samsung поддерживается функция Dedicated Fingerprint, позволяющая при помощи одного отпечатка разблокировать смартфон, а при помощи другого — получать доступ к защищенной папке. Встроенный в смартфоны оптический сенсор также позволяет осуществлять контроль состояния здоровья пользователя, в том числе следить за нагрузкой на сердце.
Комментарии
Самсунг конечно лучший смарт, вне сомнений. Но вот цена 60к, выше психологического порога.