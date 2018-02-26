Фото: openpolice.ru
Барнаульские полицейские устанавливают личности мошенников, которые при помощи схемы "ваш родственник попал в беду" украли 30 тысяч рублей у жительницы столицы Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что инцидент произошел накануне. На домашний телефон 68-летней пенсионерки позвонил неизвестный, представившийся именем сына и сообщивший, что он сбил человека. После этого злоумышленник сообщил, что якобы везет пострадавшего в больницу, а для того, чтобы избежать ответственности, ему нужно срочно перечислить 30 тысяч рублей на указанный счет мобильного телефона. Женщина поверила, что голос принадлежит ее сыну, перевела указанную сумму, а затем решила позвонить сыну.
В этот момент стало ясно, что с мужчиной все в порядке, а пенсионерка стала жертвой мошенничества. Тогда пожилая женщина обратилась в полицию.
По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело.
Комментарии
Уже не первый раз публикуются сообщения об обманутых мошенниками (да чего уж - не обманутых, а ограбленных) и обращении по этому поводу в полицию. Дальше следует "полицейские устанавливают личности" - и тишина. Так все-таки, установили в итоге или нет? Я про пердыдущие случаи. Может, пора полиции, СК и прокуратуре опубликовать отчет о раскрытии мошеннических преступлений. Чтоб мы хотя бы знали, что правоохранители недаром едят свой хлеб, в последние годы весьма удобренный маслом. И чтобы могли порадоваться уменьшающейся преступности. А то президент может ежегодно выступать с отчетами, а должностные лица организаций, предназначенных охранять наш покой, никак не снизойдут до того, чтобы рассказать нам о своих успехах. Или рассказать нечего?