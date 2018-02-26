Звезда НХЛ поздравил российских хоккеистов с победой на хоккейном турнире Олимпийских игр в Корее. Овечкин выложил пост в Instagram со словами поддержки наших игроков.
"Мужики!!! Болели, переживали!! Красавцы! Принесли победу стране – золото!!!!Молодцы!!!!" - написал Александр Овечкин.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля, российская сборная одержала победу над немцами в матче за золото Олимпийских игр со счетом 4:3.
Лучшим бомбардиром и лучшим распасовщиком Олимпиады стал российский нападающий Никита Гусев. В списке снайперов первую строчку разделили Илья Ковальчук, его признали самым ценным игроком турнира, а также Кирилл Капризов и американец Райан Донато.
Комментарии
игроков которые играют в НХЛ не было поэтому и победили.
Позорище,а не победа! Кое как унесли ноги! И от кого- от немцев!!!
баба яга против?
26.02.2018 09:57
гость
Значит в Канаде нет сборной кроме горстки хоккеистов из НХЛ.
26.02.2018 10:07
- гость -
Эти немцы всех переиграли, кроме тех, кого вы клеймите "позорниками"
11:20) Кого всех??? Третий состав шведов и непонятных канадцев,которые играют в Европе???Эти немцы сами игроки уровня нашей ВХЛ)А потому то,что наши спаслись от позора- настоящее чудо!
Умному человеку всегда стыдно только за себя, а стыдно за кого-то только дуракам или провокаторам, которые кричат "позор"!
Уехал из России играет не первый десяток лет, а Олимпийским чемпионом так и не стал. Олимпийской медали не завоевал. А писался перед своим тренером, что поедет на Олимпиаду за Россию играть. Позорник он, а не звезда НХЛ
Алекс клялся и божился, что при любом раскладе поедет на олимпиаду,- и сдулся при первой возможности вылететь из нхл !
Вадик,а фоту зачем свою выложил??? Здесь не Минута славы))))
пустышка