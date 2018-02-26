С 7 марта авиакомпания "ЮВТ АЭРО" (UVT Aero) приступает к выполнению прямых рейсов в Казань из Барнаула. Перелет в одну сторону начинается от 5730 рублей. Билеты доступны на сайте перевозчика.
Росавиация включила авиарейс Барнаул — Казань в список перевозок, которые просубсидируют по федеральной программе на 2018 год. Авиасообщение будет в равных долях также профинансировано Республикой Татарстан и Алтайским краем (по 25 %).
Перевозчиком выступит АО "ЮВТ АЭРО". На маршруте будет задействован среднемагистральный самолет CRJ-200. Вместимость судна — 50 человек. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 5730 рублей. Время в пути — 3,5 часа. Добавим, пока в продаже доступны только билеты на март.
Вылет из Барнаула стоит в расписании на 09:35, прилет в Казань — в 09:15 (время местное, разница между Татарстаном и Алтайским краем — 4 часа). Вылет из Казани в 01:05, прилет в Барнаул — в 08:35.
Добавим, в период с 7 марта по 25 апреля намечено 7 рейсов с интервалом раз в неделю. Вылет будет осуществляться по средам. С 1 мая по 31 августа полеты будут проходить дважды в неделю (всего будет сделано 34 рейса), а с 1 сентября по 31 декабря — вновь раз в семь дней (запланировано 17 рейсов).
Комментарии
соединяя туркластеры (с)
Т.е. без субсидирования билет стоил бы 10000?!?! Не смешите