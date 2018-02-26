Число россиян, пожелавших официально оформить законный брак, выросло впервые за четыре года. Об этом пишут "Известия".
По данным издания, в 2017 году в России поженились на 64 тысячи пар больше, чем в 2016-м. Всего в России было сыграно в прошлом году порядка 1,05 миллиона свадеб.
А вот число разводов осталось прежним — около 600 тысяч. Как отмечает газета, по мнению экспертов, жители России не откладывают поход в ЗАГС, так как стали более оптимистично оценивать свое материальное положение.
Специалисты уверены, что такая статистика положительно скажется на демографической ситуации в стране.
Между тем ранее депутат Антон Беляков предложил ввести в Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения", то есть уравнять официальный брак и сожительство. По его мнению, в последнее время слишком много граждан России живут, не оформляя законным образом свои отношения, и многие из них, особенно дети, являются незащищенными юридически в имущественных отношениях.
Комментарии
Я из другой России что-ли, ни чё ни понимаю
Да, да, да..... жить стали лучше, жить стали веселее, потому что более оптимистично оцениваем свое материальное состояние. Экспертов и специалистов , которые предполагают что увеличение количества браков повлияет на демографическую ситуацию надо увольнять, такие дармоеды не нужны ,хватает Росстата и ВЦИОМа.
Есть естественное колебание уровня рождаемости, идущее еще с ВОВ. При чем тут "жить стало лучше"?