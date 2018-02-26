Фото: vk.com/barneoss22
Жители одного из домов Барнаула пожаловались на заваленный мусором лифт. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел накануне, 25 февраля, в доме по адресу: улица Панфиловцев, 4.
"Вот такой "подарок" приготовили в это воскресное утро жильцам. У нас утро начинается не с кофе", — подписала снимок автор записи.
На опубликованном снимке видно, что в лифте неизвестный оставил пакеты с бытовыми отходами, причем из одного на пол даже вывалилась бутылка.
Барнаульцы в комментариях добавили, что в их домах тоже происходит подобное. Так, одна из жительниц Барнаула отметила, что в лифте ее дома некоторые порой ходят в туалет. Также там неоднократно видели рвотные массы. При этом жильцы дома знают "исполнителя", добавила женщина.
Другой подписчик сообщества добавил, что в новом лифте в его доме в течение года погнули потолочные панели. "Зачем?" — задается вопросом горожанин, добавив, что также неизвестные сняли часть ящиков. "Полиция руками разводит", — пишет мужчина.
В другом доме также вредитель вывалил мусор в лифте. Но в мусоре лежали бумаги с адресом, поэтому ситуация разрешилась быстро. "Сама председатель разбирала мусор. Что было дальше, понять можно сразу", — пишет комментатор.
Комментарии
Это Путин виноват...Или Навальный.
Это все Путин виноват... И чинуши заворовашиеся...
новый вид интернет пользователя. вконтактыш удивленный.
Что было дальше после выявления виновника можно догадаться:принуждение к самостоятельному отрубанию фаланги пальца как в цивилизованной стране Японии.