Правительство страны планирует разрешить уничтожать контрафактный алкоголь на месте. Партии нелегального спиртного будут ликвидировать сразу после обнаружения. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину представить предложения по этому вопросу. Профильным ведомствам также уже поручено проработать соответствующее предложение.
По словам авторов инициативы, решения суда иногда приходится ждать от полугода до двух лет. Хотя контрафакт необходимо уничтожать моментально.
"Изъятая продукция и сырье все это время занимают место на складах, суммарная площадь которых уже составляет девять гектаров. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн рублей в месяц, то теперь — 40 млн рублей", — пояснила пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова в интервью "Известиям".
В октябре 2017 года объем конфискованного спиртного составил 40 млн литров, что эквивалентно полугодовым продажам водки в России.
Комментарии
Так можно ведь и расстреливать всех на месте сразу. А то суды все делами завалены, не справляются, да и СИЗО переполнены...
Уничтожальщиков-то пожалейте!) Хоть срок какой дать надо...
Требуются ликвидаторы алкоголя с крепкой печенью
А замена печени одного полицейского сколько бюджету будет обходиться?
Уничтожать алкоголь-что за зверство?
"Контрафактный алкоголь будут ликвидировать на месте сразу после обнаружения"
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"... и немедленно выпил"(с)