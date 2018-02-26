ЛДПР усомнилась в легитимности нового молодежного парламента Барнаула

Активисты молодежного отделения ЛДПР в Алтайском крае призывают проверить легитимность формирования нового, десятого созыва молодежного парламента Барнаула. Информацию об этом передает пресс-служба партии.
Молодые либерал-демократы сообщили, что на днях в официальной группе Барнаульского молодежного парламента "ВКонтакте" появилась информация о том, что новый созыв сформирован. В партии считают, что это произошло с нарушением порядка проведения конкурса. В ЛДПР не смогли найти никаких данных о процессе создания созыва.
"По моим данным, не было ни объявления о начале конкурса на официальном сайте города, ни регистрации проектов и голосования за них на сайте Парламента, ни официальной защиты проектов перед комиссией. Соответственно, не было и протоколов голосования, которые должны были появиться на сайте Барнаула в течение трех рабочих дней после презентации проектов", — рассказал помощник координатора реготделения ЛДПР по работе с молодежью Захар Торычев.
Новость о формировании юбилейного созыва молодых депутатов действительно размещена в соцсети "ВКонтакте". 21 февраля в новый созыв было избрано 30 молодых людей. В этот день прошла установочная сессия и были признаны полномочия депутатов, распределены руководящие должности. Председателем МП избрали студента АлтГТУ Юрия Зимина.
Депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова направила обращения в краевую прокуратуру и главе города Сергею Дугину с просьбой провести необходимые проверки.
Комментарии
А зачем он вообще нужен? Развлечение для детей действующих депутатов?
Ну вот и ЛДПР вылез из берлоги)) решили пиарчику себе придать))
В молодежном парламенте работают грамотные люди и врят ли сделают такие ляпы, как описаны в статье. Это просто очередная больная фантазия от сторонников партии ЛДПР, это их стиль раздувать из мухи слона
Попытка ЛДПР засветиться в СМИ, правда повод очень слабый и аргументы вообще ни о чем
26.02.2018 12:25
Евгений
В молодежном парламенте работают грамотные люди и ВРЯТ ли сделают такие ляпы, как описаны в статье.
Да уж, грамотность прям зашкаливает!!!
Да, да
Врят линасмешило...."как описаны" тоже.