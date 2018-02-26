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Ходите ли вы в "ШашлыкоFF"? Журналисты Amic.ru провели опрос среди горожан

, ИА "Амител"
Почему барнаульцы ходят в "ШашлыкоFF"": честное мнение людей о заведении

Сеть гриль-баров "ШашлыкоFF" открыла в Барнауле свое четвертое заведение. Почему эти рестораны пользуются такой популярностью, какие особенные блюда там подают и чем привлекают посетителей, журналисты Amic.ru спросили у горожан.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.02.2018 11:19
- гость -

Люблю ходить в это заведение
Только вот хотелось бы увеличение ассортимента
Не хватает "НЕ шашлычных" блюд

0  0
26.02.2018 11:20
- гость -

На красноармейском, вечно сырая картошка! несколько раз попробовал, спасибо, хватит!

0  0
26.02.2018 11:23
- гость -

Не люблю Шашлыков, просто не вкусно. Мяса в порции мало и оно всегда сухое, зато картохи не жалеют - ее целая гора, но она почти всегда дряблая, не первой свежести и вся в масле. В общем с настоящим шашлыком, у них ничего общего

0  0
26.02.2018 11:25
Влад

Раз заказывал доставку с этой конторы, шашлык привезли холодный, и не очень вкусный, так что не пойду в это заведение, лучше возле гаража своего пожарю

0  0
26.02.2018 11:34
- гость -

если комменты не закроют, то будет действительно "честное мнение людей о заведении"

0  0
26.02.2018 11:35
- гость -

был однажды. на гарнир была картошка...сладкая-подмороженная.
больше не ходил

0  0
26.02.2018 11:50
Барнаулец

При открытии заведения ходил туда по акции, что при покупке на какую-то сумму кружка пива в подарок. Принесли набор шашлыков. Во первых удивился мизерности порции. Во вторых абсолютно невкусные. Мясо сухое жесткое. Ни разу там больше не был. Если при открытии так готовили, что же сейчас там происходит?

0  0
26.02.2018 11:56
4ugun

Ну, скажем честно, кухня у них звезд с неба не хватает.
Знаете, для заведения такого уровня - там вполне не дорого. Но надо понимать, что за эти же деньги во многих узбечках можно поесть гораздо вкуснее, в том числе и шашлыка. Но нельзя хвастануть друзьямЖ "мы вчера так классно посидели в узбечке", зато рассказать как отметили день рождения в шашлыкoffе - вполне себе можно.
В общем-то складывается мнение, что их девиз "модно, не очень дорого, нажористо". На звание лучшего шашлыка им претендовать не приходится.
ЗЫ Ну и с картошкой им нужно что-то делать. Она у них даже до уровня "пойдет" не дотягивает.

0  0
26.02.2018 11:59
- гость -

Ходили год назад в шашлыков на А. Петрова. Такого безобразия больше нигде не видели...За время ужина сменилось три официанта , обслуживающих наш столик. Причем, каждому новому официанту приходилось заново повторять заказ. И все равно принесли не то, что заказали...Вилки принесли грязные, жирные. Мы трижды просили поменять вилки. Больше туда ни ногой!!!

0  0
26.02.2018 12:00
- гость -

Раз заказывал доставку с этой конторы, шашлык привезли холодный,

логично, что мясо за время доставки остыло)

0  0
26.02.2018 12:02
- гость -

"отметили день рождения в шашлыкoffе" - это вообще не круто... лучше уж дома, чем в этой помойке

0  0
26.02.2018 12:13
- гость -

сейчас наговорите тут и маркетолог Шашлыкова работы лишится за то, что рекламу заказал на амике и комменты не закрыл ))

0  0
26.02.2018 12:19
- гость -

26.02.2018 12:00
- гость -
Ничего логичного... Почему-то другие заведения привозят мясо горячим. Есть специальные термосумки, которые сохраняют мясо горячим в течении 2х часов. А раз его привезли холодным, значит его в сумку положили холодным. Возможно даже пожаренным еще вчера

0  0
26.02.2018 12:30
lol

Заведение соответствует цене, очень все бюджетно. Посидеть можно нормально, компанией, и не отдать пол месячной зарплаты. На молодежке, правда, если сидеть у окна- дует со всех щелей. И еще, добавьте вы нормальных закусок к пиву, надоели луковые кольца сильно промасленные и отстойные сырные палочки

0  0
26.02.2018 12:36
Гостья

Пару раз посещала это заведение на Павлике.Мясо ждешь минут 15-20,якобы много заказов.Мясо всегда суховато,Маринад тоже не айс.Так себе заведение

0  0
26.02.2018 12:38
Влад


26.02.2018 12:00 - гость - Я все понимаю, но обещали привезти за час, привезли за три, и холодным и даже не извинились.

0  0
26.02.2018 12:39
- гость -

крохотные порции! при цене шашлыка из баранины (350р) того не стоит.мясо,что при доставке,что на Красноармейском - ХОЛОДНОЕ!! то есть сделано давно. место отстойное. не советую

0  0
26.02.2018 12:57
- гость -

В такие сомнительные заведения только неудачьники ходят, а для Нас есть более достойные заведения!

0  0
26.02.2018 13:12
- гость -

холодная баранина? фууу. ее же есть холодной невозможно!!!! везли три часа? они откуда ехали? из бийска что ли?

0  0
26.02.2018 13:13
- гость -

Такие заведения для людей, которые готовы жрать все что угодно, главное, чтобы дёшево . Одного захода мне хватило, чтобы это понять

0  0
26.02.2018 13:28
- гость -

Ходим 3-4 раза в месяц, отбивная всегда сочная вкусная пальчики оближешь, громадные порции объедаешься просто и все очень недорого, греческий салат с бальзамическим соусом просто объедение, едиственный недостаток вечером нет мест, поэтому ходим днём. Судя по коментариям выше народ чем беднее тем понтов больше.

0  0
26.02.2018 13:45
Роман Крузенштерн_vk

Да и продолжайте ходить, кто-то же должен это .. поедать

0  0
26.02.2018 13:56
- гость -

26.02.2018 13:28
- гость -
Судя по 20 негативным комментариям и одному единственному положительному - вашему - вы из шашалыкофа. Простите наши понты, что не хотим вашу недожаренную мороженную картошку есть, которая в масле плавает прямо в тарелке и сухое холодное мясо. Вам богачам без понтов, может и в хлеву со свиньями по нраву придется?

0  0
26.02.2018 14:00
- гость -

26.02.2018 13:28
- гость -
А как вы по комментариям опредилили каково благосостояние недовольных?

0  0
26.02.2018 14:00
лу

Сколько мы бабишников на Павловском просидели. Всегда все нравилось. А какой там мальчонка официант был.

0  0
26.02.2018 14:01
Алексей

Вот зачем задавать вопросы людям, которые не внятно говорят и сбивает звук от проезъжающих машин. Я думаю тут дело непрофессионализма сбора данных, а точнее интервью. Нужно им было дать микрофон и как то заглушить звуки машин.
Всё плохо и ужасно!

0  0
26.02.2018 14:02
- гость -

Всё плохо и ужасно!
Как и кормежка в Шашлыкове.

0  0
26.02.2018 14:05
гость

Напротив Огней шашлык стоит 1000 и ...ибо

0  0
26.02.2018 14:10
- гость -

Блин, люди, откуда у вас деньги ходить по шашлоковым и по другим заведениям??
Мы картошку дома хомячим.))

0  0
26.02.2018 14:14
Влад


26.02.2018 14:00 лу На Павлике Шашлык Сити, совсем другая забегаловка

0  0
26.02.2018 14:28
- гость -

Влад
да, кстати шашлык там в разы вкуснее и всегда с мангала

0  0
26.02.2018 14:30
- гость -

26.02.2018 14:10
- гость -
зарабатываем

0  0
26.02.2018 14:37
- гость -

Сейчас шашлычницы продаются, угли, розжиг. Сделал мясо какое надо и жарь во дворе за гаражами или в кустах, если есть. А в доме своём и вопроса нет. Просто лень многим и не хочется убирать за любимыми друзьями. У нас так: наша баня+шашлык+ соленьявареньякартошка, друзья несут пиво-водку-запивашку, всё к пиву, и всё что хотят. Ребятишки по двору носятся, зимой горка, летом в бассейне-красота! Или на природу!

0  0
26.02.2018 14:40
- гость -

26.02.2018 14:00
лу
Сколько мы бабишников ...
Лушка! А сколько??))

0  0
26.02.2018 14:47
- гость -

26.02.2018 14:37
- гость -
Тогда мы идем к вам!!!
Пишите адрес)))

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