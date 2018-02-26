Сеть гриль-баров "ШашлыкоFF" открыла в Барнауле свое четвертое заведение. Почему эти рестораны пользуются такой популярностью, какие особенные блюда там подают и чем привлекают посетителей, журналисты Amic.ru спросили у горожан.
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Сеть гриль-баров "ШашлыкоFF" открыла в Барнауле свое четвертое заведение. Почему эти рестораны пользуются такой популярностью, какие особенные блюда там подают и чем привлекают посетителей, журналисты Amic.ru спросили у горожан.
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Комментарии
Люблю ходить в это заведение
Только вот хотелось бы увеличение ассортимента
Не хватает "НЕ шашлычных" блюд
На красноармейском, вечно сырая картошка! несколько раз попробовал, спасибо, хватит!
Не люблю Шашлыков, просто не вкусно. Мяса в порции мало и оно всегда сухое, зато картохи не жалеют - ее целая гора, но она почти всегда дряблая, не первой свежести и вся в масле. В общем с настоящим шашлыком, у них ничего общего
Раз заказывал доставку с этой конторы, шашлык привезли холодный, и не очень вкусный, так что не пойду в это заведение, лучше возле гаража своего пожарю
если комменты не закроют, то будет действительно "честное мнение людей о заведении"
был однажды. на гарнир была картошка...сладкая-подмороженная.
больше не ходил
При открытии заведения ходил туда по акции, что при покупке на какую-то сумму кружка пива в подарок. Принесли набор шашлыков. Во первых удивился мизерности порции. Во вторых абсолютно невкусные. Мясо сухое жесткое. Ни разу там больше не был. Если при открытии так готовили, что же сейчас там происходит?
Ну, скажем честно, кухня у них звезд с неба не хватает.
Знаете, для заведения такого уровня - там вполне не дорого. Но надо понимать, что за эти же деньги во многих узбечках можно поесть гораздо вкуснее, в том числе и шашлыка. Но нельзя хвастануть друзьямЖ "мы вчера так классно посидели в узбечке", зато рассказать как отметили день рождения в шашлыкoffе - вполне себе можно.
В общем-то складывается мнение, что их девиз "модно, не очень дорого, нажористо". На звание лучшего шашлыка им претендовать не приходится.
ЗЫ Ну и с картошкой им нужно что-то делать. Она у них даже до уровня "пойдет" не дотягивает.
Ходили год назад в шашлыков на А. Петрова. Такого безобразия больше нигде не видели...За время ужина сменилось три официанта , обслуживающих наш столик. Причем, каждому новому официанту приходилось заново повторять заказ. И все равно принесли не то, что заказали...Вилки принесли грязные, жирные. Мы трижды просили поменять вилки. Больше туда ни ногой!!!
Раз заказывал доставку с этой конторы, шашлык привезли холодный,
логично, что мясо за время доставки остыло)
"отметили день рождения в шашлыкoffе" - это вообще не круто... лучше уж дома, чем в этой помойке
сейчас наговорите тут и маркетолог Шашлыкова работы лишится за то, что рекламу заказал на амике и комменты не закрыл ))
26.02.2018 12:00
- гость -
Ничего логичного... Почему-то другие заведения привозят мясо горячим. Есть специальные термосумки, которые сохраняют мясо горячим в течении 2х часов. А раз его привезли холодным, значит его в сумку положили холодным. Возможно даже пожаренным еще вчера
Заведение соответствует цене, очень все бюджетно. Посидеть можно нормально, компанией, и не отдать пол месячной зарплаты. На молодежке, правда, если сидеть у окна- дует со всех щелей. И еще, добавьте вы нормальных закусок к пиву, надоели луковые кольца сильно промасленные и отстойные сырные палочки
Пару раз посещала это заведение на Павлике.Мясо ждешь минут 15-20,якобы много заказов.Мясо всегда суховато,Маринад тоже не айс.Так себе заведение
26.02.2018 12:00 - гость - Я все понимаю, но обещали привезти за час, привезли за три, и холодным и даже не извинились.
крохотные порции! при цене шашлыка из баранины (350р) того не стоит.мясо,что при доставке,что на Красноармейском - ХОЛОДНОЕ!! то есть сделано давно. место отстойное. не советую
В такие сомнительные заведения только неудачьники ходят, а для Нас есть более достойные заведения!
холодная баранина? фууу. ее же есть холодной невозможно!!!! везли три часа? они откуда ехали? из бийска что ли?
Такие заведения для людей, которые готовы жрать все что угодно, главное, чтобы дёшево . Одного захода мне хватило, чтобы это понять
Ходим 3-4 раза в месяц, отбивная всегда сочная вкусная пальчики оближешь, громадные порции объедаешься просто и все очень недорого, греческий салат с бальзамическим соусом просто объедение, едиственный недостаток вечером нет мест, поэтому ходим днём. Судя по коментариям выше народ чем беднее тем понтов больше.
Да и продолжайте ходить, кто-то же должен это .. поедать
26.02.2018 13:28
- гость -
Судя по 20 негативным комментариям и одному единственному положительному - вашему - вы из шашалыкофа. Простите наши понты, что не хотим вашу недожаренную мороженную картошку есть, которая в масле плавает прямо в тарелке и сухое холодное мясо. Вам богачам без понтов, может и в хлеву со свиньями по нраву придется?
26.02.2018 13:28
- гость -
А как вы по комментариям опредилили каково благосостояние недовольных?
Сколько мы бабишников на Павловском просидели. Всегда все нравилось. А какой там мальчонка официант был.
Вот зачем задавать вопросы людям, которые не внятно говорят и сбивает звук от проезъжающих машин. Я думаю тут дело непрофессионализма сбора данных, а точнее интервью. Нужно им было дать микрофон и как то заглушить звуки машин.
Всё плохо и ужасно!
Всё плохо и ужасно!
Как и кормежка в Шашлыкове.
Напротив Огней шашлык стоит 1000 и ...ибо
Блин, люди, откуда у вас деньги ходить по шашлоковым и по другим заведениям??
Мы картошку дома хомячим.))
26.02.2018 14:00 лу На Павлике Шашлык Сити, совсем другая забегаловка
Влад
да, кстати шашлык там в разы вкуснее и всегда с мангала
26.02.2018 14:10
- гость -
зарабатываем
Сейчас шашлычницы продаются, угли, розжиг. Сделал мясо какое надо и жарь во дворе за гаражами или в кустах, если есть. А в доме своём и вопроса нет. Просто лень многим и не хочется убирать за любимыми друзьями. У нас так: наша баня+шашлык+ соленьявареньякартошка, друзья несут пиво-водку-запивашку, всё к пиву, и всё что хотят. Ребятишки по двору носятся, зимой горка, летом в бассейне-красота! Или на природу!
26.02.2018 14:00
лу
Сколько мы бабишников ...
Лушка! А сколько??))
26.02.2018 14:37
- гость -
Тогда мы идем к вам!!!
Пишите адрес)))